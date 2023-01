"Vous ne me ferez pas pleurnicher !" : harcelé et menacé, Matthieu Delormeau partage les horreurs qu'il reçoit, Guillaume Genton l'enfonce dans TPMP

L'ambiance était de nouveau électrique sur le plateau de TPMP le mardi 10 janvier 2023 sur C8. Au lendemain d'avoir provoqué des tensions en recrutant Véronique Genest, Cyril Hanouna a divisé ses chroniqueurs avec un débat sur la célébrité.

Cyril Hanouna a invité ses chroniqueurs à réagir au thème "Est-ce devenu dangereux d'être une célébrité ?". Le ton est monté entre Guillaume Genton et Matthieu Delormeau. Ce dernier a tenu à rappeler que, contrairement à lui, son collègue était systématiquement accompagné d'un garde du corps.

Matthieu Delormeau / Guillaume Genton : le clash

Guillaume Genton a fustigé la manière dont certaines personnalités mettent en scène leur célébrité. "99% des personnes connues l'ont voulu et cherché. Si tu ne veux pas, tu te retires et tu retrouves un travail normal", a-t-il lâché. Une déclaration qui a fait sortir de ses gonds Matthieu Delormeau.

"Mais c'est fou de dire ça ! Parce que tu as voulu être connu, tu as le droit d'être dans la merde et d'être insulté... Mais qu'est-ce que ça veut dire ?", s'est emporté le chroniqueur. Alors que Cyril Hanouna estimait que Guillaume Genton était hors sujet, l'animateur de TPMP People a laissé exploser sa colère.

"Le revers de la médaille quand tu fais un métier un petit peu célèbre, c'est d'accepter de te faire casser la gueule ou de te faire insulter ?", s'est interloqué Matthieu Delormeau. Le chroniqueur de TPMP a révélé qu'il avait reçu un message immonde après une émission : "Je pense que ta mère se retourne tous les soirs dans sa tombe, sale p*".

Cyril Hanouna monte au créneau

Guillaume Genton a estimé que tout le monde recevait des horreurs. "Tu n'en es qu'à deux ans de télé. Tu as un chauffeur garde du corps. On en reparle dans quelques années", lui a répliqué Matthieu Delormeau. Cyril Hanouna est monté au créneau pour prendre la défense de l'animateur de TPMP People. "Il n'a pas fait ce métier pour ça aussi", a-t-il lâché à Guillaume Genton.

L'ambiance est restée explosive entre les deux chroniqueurs de TPMP. "Vous êtes connus, les gens vous aiment beaucoup. Vous gagnez tous extrêmement bien votre vie. Vous ne me ferez pas pleurnicher !", a asséné Guillaume Genton. De quoi provoquer un nouveau coup de gueule de Matthieu Delormeau.

"Arrête de dire des choses. Tu ne sais pas où j'habite. Tu ne connais rien de ma vie !", a lancé Matthieu Delormeau à Guillaume Genton. Ce dernier ne s'en est pas laissé démonter. "T'habites à Paris. Tu gagnes très bien ta vie. Arrête !", a-t-il répliqué. Guillaume Genton a une nouvelle fois fustigé d'entendre ses camarades se plaindre. "C'est insupportable !", a-t-il lâché, tandis que Matthieu Delormeau l'incitait à arrêter d'être "démago".