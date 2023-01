"C'est sexiste !" : Géraldine Maillet s'emporte après une remarque de Cyril Hanouna dans TPMP

C'est loin d'être le premier clash entre Géraldine Maillet et Cyril Hanouna sur TPMP, leurs débats sont souvent très tendus et la chroniqueuse et le présentateur sont rarement d'accords. Ce lundi soir, c'est la polémique sur les propos de Noël Le Graët, président de la FFF, qui a fait monter le ton entre les deux.

Noël Le Graët avait été obligé de présenter des excuses publiques à Zinédine Zidane après avoir dit : "Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut !", lors d'une interview. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir les chroniqueurs de TPMP et surtout Géraldine Maillet.

Une pique contre Didier Deschamps qui ne passe pas

Géraldine Maillet s'est dite scandalisée par les propos du président de la FFF, mais elle a surtout tenu à critiquer Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus qui a été prolongé jusqu'en 2026 est très proche de Noël Le Graët et n'a pas réagi à ses propos. Géraldine Maillet lui a donc reproché de ne pas avoir pris la parole, une remarque qui a vite énervé Cyril : "Tu dis ça parce que tu ne l'aimes pas", a-t-il lancé à la chroniqueuse. Celui qui est très ami avec Didier Deschamps n'a pas aimé la remarque de Géraldine et lui a fait savoir.

"C'est ma vie privée"

Le présentateur de TPMP a poursuivi en évoquant le mari de la chroniqueuse, Daniel Riolo, journaliste sur RMC : "Daniel l'aime pas beaucoup". Il n'en a pas fallu plus à cette dernière pour s'emporter. "Et alors, quel est le rapport avec mon mari ? C'est sexiste un peu ! Je peux penser indépendamment de mon mari", a-t-elle répondu.

Cyril s'est ensuite emporté : "Arrête avec tes grands mots, on t'a déjà vu ici, tu n'as jamais défendu Didier Deschamps". Géraldine a bien tenu à se défendre en disant qu'elle n'avait rien contre le sélectionneur mais l'animateur est resté fixé sur son mari, Daniel Riolo, et a encore une fois tenté de comprendre ce qu'il se passait dans la vie privée de sa chroniqueuse. "D'abord, c'est ma vie privée, c'est qui se passe chez moi, ça ne vous regarde pas" a conclu Géraldine avant que les deux ne passent à autre chose. On ne compte plus les désaccords entre Cyril Hanouna et Géraldine Maillet, qui ne se laisse jamais intimider.