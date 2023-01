"Le football est mort", "La FFF a du sang sur les mains" : Didier Deschamps entraîneur de l'Equipe de France jusqu'en 2026, les supporters tombent en dépression

Didier Deschamps prolonge avec l'Equipe de France

Arrivé à la tête de l'Equipe de France le 9 juillet 2012, Didier Deschamps est assuré de poursuivre l'aventure avec les Bleus jusqu'au mois de juin 2026. Après plusieurs semaines de réflexion, le sélectionneur et Noël Le Graët - président de la FFF, ont en effet décidé de renouveler son contrat qui le mènera en Allemagne à l'Euro 2024 et en Amérique pour la Coupe du Monde 2026 (quoi que ce dernier point reste flou, puisque cette compétition s'étendra jusqu'en... juillet. Etrange).

Une décision surprenante ? Pas vraiment. Comme le rappelle la FFF dans son communiqué, Didier Deschamps possède un bilan statistique absolument incroyable depuis qu'il a pris les rênes de l'EDF avec 89 victoires, 28 nuls et 22 défaites en 139 matchs avec 279 buts marqués pour 119 encaissés. Côté palmarès, c'est également impressionnant puisque l'Equipe de France a remporté la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations 2021, et a été finaliste de l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2022.

Les supporters se déchirent

Une prolongation qui ne devrait donc pas faire changer d'avis Karim Benzema qui a récemment annoncé sa retraite internationale, visiblement frustré par l'attitude de Didier Deschamps à son encontre concernant sa blessure au Qatar, et qui fait vivement réagir sur les réseaux sociaux avec l'émergence de deux camps bien distincts.

D'un côté, on retrouve ceux qui s'avouent logiquement heureux de voir D.D. rester avec les Bleus tant il est derrière tous les plus beaux succès de l'Equipe de France depuis 1998 : "C'est tellement mérité. Même si des fois il rend fou, son palmarès n'a rien à envier à certaines nations du football", "3 finales sur ses 4 dernières compétitions (dont 1 CDM), on se rend pas compte de la performance je pense", "C'est totalement mérité. Le meilleur coach de l'histoire de notre sélection".

De l'autre, on peut à l'inverse découvrir une certaine lassitude du public qui aurait aimé un peu de changements du côté de la sélection (avec l'arrivée de Zinedine Zidane notamment), qui ne cache plus sa frustration face au niveau de jeu proposé par l'EDF depuis quelques mois : "On va encore morfler avec un jeu de merde, des tactiques de merde, il n'explique pas les 80 min contre l'argentine, des joueurs de pacotille comme Veretout et Guendouzi... Franchement j'en peux plus de DD la techa c'est hallucinant", "14 ans de Didier Deschamps, 0 année de Zinédine Zidane. La FFF a du sang sur les mains", "J'suis mitigé. Avec lui on gagne beaucoup certes, mais on a peut-être aussi envie de voir autre chose, voir comment un autre sélectionneur pourrait s'en sortir avec l'effectif qu'il a sa disposition".

Deschamps ou Zidane, un problème de riche que bon nombre de pays doivent nous envier.