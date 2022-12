"Tu n'es plus défendable" : Karim Benzema annonce sa retraite chez les Bleus après la finale perdue, les supporters saoulés par son égo

Et le Melon d'Or 2022 est attribué à... Karim Benzema. Félicitations à lui, la concurrence n'a rien pu faire. Alors que l'attaquant du Real Madrid a passé plus de temps à rappeler qu'il avait gagné le Ballon d'Or et à envoyer des "sublis" sur Instagram et Twitter, tel un ado de 15 ans, qu'à soutenir l'Equipe de France à la Coupe du Monde au Qatar (compétition qu'il a dû quitter à la suite d'une blessure), son égo vient une nouvelle fois de le voir agir d'une façon ridicule.

Karim Benzema prend sa retraite internationale

Là où la France entière est encore en plein deuil suite à la défaite des Bleus face à l'Argentine en finale de Coupe du Monde ce dimanche 18 décembre, le joueur du Real Madrid a souhaité ramener la lumière sur lui et rappeler au reste du monde qu'il existait toujours. Aussi, au lieu d'attendre quelques jours que la déception passe et que la tristesse soit digérée, Karim Benzema a jugé que ce lundi 19 décembre était le bon moment pour parler de lui et annoncer sa nouvelle grande décision : l'heure de sa retraite internationale.

"J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin." Un texte un peu nul à base de "moi je" - sans aucune trace de soutien / félicitations aux Bleus pour leur parcours ces dernières semaines, qui a rapidement fait réagir.

Les supporters de l'Equipe de France en colère

Et sans surprise, les internautes se sont principalement montrés déçus envers lui. Entre ceux qui lui reprochent ce timing douteux, ceux qui rappellent qu'il n'a pas autant marqué l'histoire de l'EDF que celle du Real Madrid, et ceux qui pointent du doigt son passif compliqué avec les Bleus, ce n'est pas encore aujourd'hui que le Nueve réussira à se réconcilier avec son fameux peuple.

"C'est le plus gros comportement d'attention wh*re qu'il m'ait été possible de voir durant toute ma vie", peut-on lire sur Twitter, tout comme, "Y a personne pour t'aider en communication c'est terrible ! Tu pouvais pas attendre un peu ? Tout le monde est en déprime et le type choisit ce jour ! Tu n'es plus défendable", ou encore "Plus d'erreurs que d'efforts mais bon... Ceci est une autre histoire." Oui, ça fait plus mal qu'un tacle de Romero sur les chevilles de Mbappé.