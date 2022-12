"Redescend un peu" : Karim Benzema préfère flatter son égo qu'encourager les Bleus au Qatar, Twitter le remet en place

"On est passé à autre chose"

Pas de chance pour son ego qui espérait probablement se faire complimenter et brosser dans le sens du poil, les fans de foot ont visiblement déjà tourné la page du Ballon d'Or et ne pensent qu'à la Coupe du Monde aujourd'hui. Il suffit de faire un petit tour dans la section commentaires sous son post pour constater que, plutôt que d'être félicité une nouvelle fois pour ce trophée, il se fait terminer comme jamais par des internautes sans pitié.

"On a compris, ferme ta gu*ule", peut-on lire sur Twitter, tout comme "Tu l'as répété 10 fois au moins, on a compris", "Tu te prend pour Robin de bois ou quoi ?", "Wesh, ça y est, ça date, on est passé à autre chose" ou encore, "Ça y est frère, redescend un peu. Il y a le mondial, on s'en bat les reins de ton ballon d'or d'il y a 3 mois" et même, "Putain on dirait les gars qui continuent de dire bonne année jusqu'au 15 février".

Des réactions qui font encore plus mal qu'une déchirure à la cuisse.