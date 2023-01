"Dégage et rend les clefs" : malgré ses excuses, Noël le Graët se fait descendre de tous après ses propos contre Zidane

C'est un week-end mouvementé qui vient d'agiter la FFF. Après un samedi 7 janvier 2023 marqué par l'annonce du renouvellement du contrat de Didier Deschamps à la tête de l'Equipe de France jusqu'en juin 2026 - ce qui a fait déprimer une partie des supporters qui espéraient du changement, ce dimanche 8 janvier a de son côté été secoué par la nouvelle interview de Noël Le Graët (président de la fédération).

Interrogé par RMC sur le cas de Zinedine Zidane qui aurait pu prétendre à la succession de Deschamps dès cette année, Noël Le Graët s'est montré particulièrement condescendant envers le Ballon d'Or 1998, déclarant notamment "Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut" ou encore "Je ne l'aurais même pas pris au téléphone".

Les supporters réclament la démission de Le Graët

Une déclaration qui a provoqué la colère du monde du football - on a notamment vu Kylian Mbappé se braquer contre de tels propos jugé irrespectueux, et qui a fait halluciner Twitter. Dès la découverte de l'interview de Le Graët, les supporters des Bleus n'ont en effet pas hésité à se mettre dans la peau d'un Laurent Koscielny des grands jours afin de le tacler sèchement et le remettre à sa place.

"Noël le Graët avec ses affaires sur le dos il s'est pas dit que c'était la pire idée du siècle de s'attaquer médiatiquement à une personne dont le pays entier a pardonné un coup de boule en finale de CDM devant 2 milliards de téléspectateurs" peut-on désormais lire sur Twitter, tout comme "Le Graët déjà à Guingamp tu étais un président qui n'avait aucun respect pour les joueurs dont je faisais partie et aujourd'hui tu manques de respect à Zidane, mais quelle honte pour le football français d'avoir un président comme toi. Juste dégage et rend les clefs", "La sortie de Noël Le Graët c'est quand même l'argument le plus probant pour arrêter de reculer l'âge de la retraite" ou encore "Molina 150 vidéos de 40 minutes où il détaille les dingueries de Le Graët = aucune incidence sur le vieux Gargamel. Mbappé un tweet de 70 caractères = fin de carrière pour l'horrible le Graët, mdr la vie c'est terrible".

Qu'on se le dise, Noël Le Graët vient de nous offrir le pire CSC possible de l'histoire du foot.

