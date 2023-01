"Ne me posez pas de questions !" : débat très tendu entre Cyril Hanouna et Géraldine Maillet dans TPMP, ça part (encore) en clash

Cyril Hanouna a arbitré de nouveaux débats de société dans Touche pas à mon poste le mardi 3 janvier 2023 sur C8. L'animateur a choisi de consacrer sa deuxième partie au thème "La France en détresse : Le cri du coeur de restaurateurs prêts à mettre la clé sous la porte".

Juste après un énorme clash entre Matthieu Delormeau et Gilles Verdez, Cyril Hanouna a reçu deux restaurateurs. Ces derniers ont expliqué comment leurs restaurants étaient mis en péril par la hausse des coûts de l'énergie. L'animateur de TPMP a fustigé un manque de fermeté du gouvernement vis-à-vis des fournisseurs d'électricité.

Les coûts de l'énergie ont explosé depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Alors que des milliers de commerces sont menacés, Cyril Hanouna a appelé le gouvernement d'Emmanuel Macron à davantage se préoccuper de ce qui se passait en France. "A un moment, il faut que le gouvernement aide les Français !", a martelé l'animateur de TPMP.

Tensions en série dans TPMP

La tension est montée d'un cran entre Cyril Hanouna et Géraldine Maillet. L'animateur de Touche pas à mon poste a reproché à sa chroniqueuse de vouloir systématiquement aider les autres. "Il y a un moment, tu dois faire des choix. C'est ça le problème !", a-t-il lancé alors que la compagne de Daniel Riolo estimait que le gouvernement n'avait aucun intérêt à "faire crever les restaurateurs, les boulangers...".

Raymond Aabou est monté au créneau. "L'Etat peut dire à Total aussi : 'Les Français mettent leur essence à 2 euros. Vous faîtes des milliards sur le dos des Français. Maintenant Total, on va calmer le jeu !' 19.000 euros, ce n'est pas possible, pour personne. Ni pour le boulanger, ni pour le restaurateur, ni pour le mec qui a un pressing...", s'est emporté celui qui a été contraint par Cyril Hanouna à changer de prénom.

Quelques minutes plus tard, Raymond Aabou est revenu à la charge. Le chroniqueur de TPMP a martelé que ça coûtait de l'argent de soutenir l'Ukraine. Une déclaration qui a fait sortir Géraldine Maillet de ses gonds. Celle-ci a accusé son camarade d'être "largué". De quoi faire virer au clash Cyril Hanouna, qui a tenu à prendre la défense du chauffeur-livreur.

"Ne dis pas de bêtise ! Raymond ne dit pas qu'il ne veut pas aider l'Ukraine. Il dit qu'à un moment...", a lancé Cyril Hanouna à Géraldine Maillet. La tension a été loin de redescendre en plateau. L'animateur a accusé sa chroniqueuse de ne rien vouloir comprendre à ce que disait Raymond Aabou. Géraldine Maillet a tenté de se justifier, mais Cyril Hanouna n'a cessé de lui couper la parole...

Géraldine Maillet s'emporte contre Cyril Hanouna

"Vous attendez mes réponses ou vous ne faites que des questions ? La France n'a pas le choix, elle est membre de l'ONU. Elle doit trouver des solutions pour tout le monde. On a une responsabilité historique ou alors on quitte l'ONU et on décide de se laver les mains, on ne fabrique plus d'armes. On ne livre plus d'armes...", s'est emportée Géraldine Maillet, avant d'être brutalement interrompue par Cyril Hanouna.

Une nouvelle fois coupée dans son élan par Cyril Hanouna, Géraldine Maillet a laissé éclater sa colère. "Bon bah ne me donnez pas la parole, ne me posez pas de questions ! Vous n'êtes pas d'accord avec moi donc forcément...", a lancé la compagne de Daniel Riolo, avant de lâcher: "Laissez parler Raymond, il est toujours d'accord avec vous !". "Je suis plus d'accord avec Raymond qu'avec vous", a concédé Cyril Hanouna.