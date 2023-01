En direct dans TPMP, un chroniqueur explique comment arnaquer les fournisseurs d'énergie : malaise en plateau

Depuis plusieurs mois, la France comme de nombreux pays est touchée par une crise énergétique et les commerçants vivent une passe très compliquée à cause de l'augmentation de leurs factures d'énergie. Un grand nombre d'entre eux se retrouvent en détresse et risquent de devoir mettre la clé sous la porte.

Ce mardi 3 janvier 2023, Cyril Hanouna a invité deux restaurateurs dans TPMP pour qu'ils partagent leur cri du coeur. L'un d'eux, patron d'un restaurant à Agen, a dû fermer son établissement pour le mois de janvier car ses factures ont été multipliées par 10. Il est passé de 1 200 euros par mois à 12 000. "Aujourd'hui, on ferme. On attend de négocier un nouveau tarif. On nous dit que ça va peut-être baisser en janvier, mais on ne sait pas", regrette-t-il.

"Moi, j'aurais fait autrement..." : les "bons" conseils de Marco Mouly

À la fin de l'émission, Cyril Hanouna, à qui Kelly Vedovelli a fait une demande très particulière, a tenu à remercier ses invités du soir. "Je sais que tu es très touché", a-t-il lancé à Marco Mouly en parlant du témoignage des deux restaurateurs, mais il ne s'attendait sûrement pas à la réponse du "roi de l'arnaque".

"Ouais grave. Mais moi, j'aurais fait autrement... Je dis la vérité. Je vais pas descendre dans la rue, mais j'aurais dit : 'C'est pas l'Etat que je veux toucher là, mais si Total m'emmerde et les fournisseurs d'énergie m'emmerdent, je fais une doublette de cinq sociétés dans le restaurant et, tous les mois, je dégage une société et je ne me mets pas en dette. Mon électricité est là, et c'est tout", balance-t-il, sous les rires gênés du plateau.

"Les bons conseils de Marco Mouly... Merci à tous", conclut alors Cyril Hanouna, visiblement pressé de rendre l'antenne. L'astuce n'a évidemment pas échappé aux Internautes qui n'ont pas manqué de réagir sur Twitter.