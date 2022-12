Matthieu Delormeau en couple avec Benoit Dubois ? Mise au point sur leur relation

Matthieu Delormeau et Benoit Dubois se connaissent depuis de nombreuses années. Les deux hommes travaillaient déjà ensemble sur NRJ12. Après sa victoire dans Secret Secret 4, Benoit a débarqué dans Le Mag avec son ami Thomas Vitello aka la Josiane. Ce dernier ne garde d'ailleurs pas un très bon souvenir de l'animateur et de son passage sur la chaîne.

"Matthieu Delormeau avait beaucoup de problèmes avec le fait que j'étais très féminin, que je m'habillais en femme et que j'avais cette ambiguïté. Il a dit à Benoît, concrètement, sépare-toi d'elle, ne reste pas avec ce 'travelo', il a dit 'qu'est-ce que tu fais avec elle, pourquoi tu es avec elle, tu vois pas qu'elle te tire vers le bas, regarde, toi, tu es magnifique... Fais ton truc de ton côté et elle, laisse-la de côté parce que c'est une travelotte, elle ne va rien faire", a-t-il balancé dans une interview accordée à Sam Zirah.

Benoit Dubois en couple avec Matthieu Delormeau ?

"On le voyait dans les coulisses et il avait des propos vraiment pas sympas à mon égard. Sur mon poids et sur plein de choses qui étaient très limites (...) Il a pris Benoît sous son aile et il lui a dit, moi je le sais, on me l'a raconté à l'époque, il lui a conseillé de se séparer de moi et de faire son truc de son côté", a ajouté celui qui est désormais méconnaissable.

Si Thomas a finalement quitté l'émission et a pris la décision de se retirer des médias, Benoit est resté aux côtés de Matthieu Delormeau. L'animateur l'a pris sous son aile et l'a même fait venir sur C8. Ces derniers temps, celui qui se faisait surnommer la Brigitte est d'ailleurs régulièrement chroniqueur de TPMP People. Leur relation fait que, depuis de nombreuses années, des rumeurs circulent sur le fait que Benoit Dubois et Matthieu Delormeau aient eu une relation.

"Me mettre avec lui, ce serait me faire souffrir"

Dans une récente interview accordée à Public, Benoît Dubois a mis les choses au clair : "On a quand même une différence d'âge de quinze ans lui et moi, on n'a pas du tout les mêmes attentes. Moi c'est mariage, enfants... très classique. Lui pas du tout ! Me mettre avec lui, ce serait me faire souffrir, parce qu'il ne peut pas me donner ce que j'attends".

L'ancien candidat de télé-réalité a également annoncé qu'il avait trouvé l'amour auprès d'un "médecin généraliste". "Cette fois, je sens que c'est le bon (...) Il m'a dragué en boîte, il m'a dit que j'étais très beau. Il ne me connaissait pas et ça, c'est cool", s'est réjoui Benoit.

On lui souhaite beaucoup de bonheur auprès de son nouveau chéri.