"Ne reste pas avec ce travelo" : Matthieu Delormeau accusé de propos transphobes par Thomas Vitiello (Secret Story 4)

"Il avait des propos vraiment pas sympas à mon égard"

"On le voyait dans les coulisses et il avait des propos vraiment pas sympas à mon égard. Sur mon poids et sur plein de choses qui étaient très limites", continue-t-il. "Il a pris Benoît sous son aile et il lui a dit, moi je le sais, on me l'a raconté à l'époque, il lui a conseillé de se séparer de moi et de faire son truc de son côté", conclut celui qui a ensuite été plusieurs années sans voir son ami.

Pour le moment, Matthieu Delormeau n'a pas encore réagi aux propos de Thomas.