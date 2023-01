"J'ai été virée à cause de vous !" : cette révélation choc d'une invitée à Cyril Hanouna dans TPMP

Depuis le début de sa saison 2022/2023, Cyril Hanouna a recentré TPMP sur les débats de société. L'animateur, qui a été piégé par ses équipes, a donné la parole à deux retraités le mercredi 11 janvier 2023 sur C8.

Les confessions bouleversantes de Jeanine dans TPMP

Au lendemain des annonces d'Elisabeth Borne pour la réforme des retraites, Jeanine s'est confiée sur son quotidien de retraitée dans TPMP. Celle, qui est âgée de 67 ans, est contrainte de continuer à travailler pour subvenir à ses besoins. La mère de six enfants a fustigé de faire partie des "oubliés"...

"Je fais du ménage parce que je n'ai pas le choix. J'ai déjà un découvert le 12 du mois alors vous vous imaginez après...", a expliqué Jeanine. Cyril Hanouna, qui a été confronté au départ de l'une de ses chroniqueuses, est apparu édifié face au témoignage de son invitée.

"Quand j'avais 55 ans et que je travaillais chez Bouygues, je me disais : 'bientôt la retraite, dans cinq, six ans, je serai peut-être en retraite'. C'était 60 ans à l'époque. Mais bon, j'ai rêvé...", a précisé Jeanine, avant de se livrer à une révélation choc au sujet de Cyril Hanouna.

Un passage chez Cyril Hanouna fatal...

Jeanine a révélé qu'elle avait été virée à cause de Cyril Hanouna ! "J'ai été virée à cause de vous du Courrier Picard. Parce qu'une fois, j'étais passée dans votre émission et j'avais parlé du pouvoir d'achat. J'avais évoqué les frais d'augmentation des frais kilométriques et ça n'a pas plu à La Voix du Nord (groupe propriétaire du Courrier Picard, ndlr)...", a-t-elle lâché à l'animateur.

La retraitée y distribuait les journaux le matin au rythme de six jours sur sept. "Ils vous ont viré pour ça ?", s'est interloqué Cyril Hanouna. "On m'a téléphoné ainsi qu'à mes collègues. Ils n'avaient plus le droit de me parler. J'étais une chiante parce que je demandais des frais kilométriques. On utilise notre véhicule. Le prix du carburant augmentait fortement...", a conclu Jeanine.