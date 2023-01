"Elle reviendra peut-être un jour" : dès sa 2ème émission, une chroniqueuse de TPMP plante l'équipe en plein direct

On a assisté à une séquence étonnante dans TPMP. Ce mardi 10 janvier 2023, Cyril Hanouna accueillait Amele pour la deuxième fois en tant que chroniqueuse. Si sa première apparition dans la bande n'a pas convaincu tout le monde, la deuxième ne risque pas d'améliorer les choses.

En effet, la nouvelle recrue demandait à quitter le plateau à chaque fois que Jean-Marie Bigard faisait une blague. Mais visiblement, à un moment donné, elle en a eu marre de faire des allers-retours et a pris la décision de rentrer directement chez elle au milieu de l'émission.

"Elle a fait ce qu'elle voulait et elle a voulu rentrer"

"Amele est partie. Moi, j'accepte tout. Il y avait trop de blagues de Jean-Marie, elle ne se sentait pas", a expliqué Cyril Hanouna lors d'un retour pub. "Ne culpabilise pas Jean-Marie", le reprend Matthieu Delormeau. "Ah non mais ce n'est pas de sa faute !", continue celui qui a reçu une demande chelou de la part de Kelly Vedovelli pour la nouvelle année, avant d'ajouter : "Elle ne se sentait pas. Elle est rentrée, mais on l'aime beaucoup, donc elle reviendra peut-être un jour si elle se sent".

"Oui mais elle aurait pu rester dans les loges et revenir quand on parle de sujets sérieux", regrette alors Raymond. Une réflexion qui ne plaît pas à son boss : "Écoute, elle fait ce qu'elle veut. Ça va les donneurs de leçon. Elle a fait ce qu'elle voulait et elle a voulu rentrer".

Une décision très critiquée

Mais le chroniqueur n'a pas été le seul à regretter le fait qu'Amele quitte l'émission. En effet, de nombreux internautes ont critiqué sa décision et ne l'ont pas loupée sur Twitter.