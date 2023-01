"Hypocrite, ingrat" : Kylian Mbappé se moque d'Emiliano Martinez en parodiant son geste obscène... et ça ne fait pas rire tout le monde

Les fans se déchirent pour savoir si c'est drôle ou non

Face à cette attitude (là aussi stupide) du buteur du PSG, on peut malgré tout préciser deux choses. Premièrement, Mbappé ne savait pas qu'il était filmé et n'a donc pas fait ce geste afin de volontairement provoquer une polémique en s'attaquant à Martinez. Tout l'inverse de ce dernier. Deuxièmement, s'il imite le gardien ici, il ne le vise pas directement puisque son geste est en réalité adressé à Hakimi dans le cadre d'une discussion qui n'a visiblement rien à voir avec l'Argentine ou la Coupe du Monde. On est donc loin d'une vengeance à proprement parler.

Qu'importe, il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir les internautes s'exciter et s'amuser au sujet de cette vidéo. Et là encore, les débats sont enflammés. "Il reprend les gestes de l'homme le plus détesté par sa fanbase, rien que pour ça je vais presque réussir à te kiffer mon p'tit Kylian", peut-on lire sur Twitter, tandis qu'un autre a de son côté déploré les propos du joueur, "Qu'il ait dit "l'équipe marocaine" ou "les petites Marocaines". Dans les deux cas, c'est plus que PATHÉTIQUE !"

Youpi, on est reparti pour une énième polémique.