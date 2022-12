"Ça peut faire des dégâts" : Carla Moreau en couple avec un homme marié ? Elle sort du silence

Entre Carla Moreau et Kevin Guedj, c'est définitivement terminé ! Après une relation faite de haut et de bas, les deux candidats révélés dans Les Marseillais sont devenus parents en 2019, avant de se marier en janvier 2022. Sauf que cette belle histoire s'est terminée de la pire des façons : en octobre, Belle assurait avoir couché avec Kevin sur le tournage de La Bataille des clans, alors même que le couple avait subi une crise quelques semaines plus tôt.

Des déclarations qui ont finalement eu raison du couple, malgré le démenti de Kevin Guedj : Carla Moreau a annoncé leur séparation le 27 octobre 2022. Une rupture qui ne se passe pas exactement comme ils l'auraient voulu : Carla n'a pas hésité à tacler son ex, l'accusant même d'être un crevard, et a assuré qu'il était en rapprochement avec Cynthia. Depuis, Kevin lui a répondu cash et les deux parents continuent de se tacler par réseaux sociaux interposés.

Après les rumeurs de couple entre Kevin et Cynthia des Cinquante, c'est Carla Moreau qui est au coeur de ragots depuis quelques jours. Selon Aqababe et TMZ France, celle qui serait en bonne voie pour rejoindre le casting de La villa des coeurs brisés 8 serait en couple depuis peu... avec un homme marié. Alors, info ou intox ?

Carla Moreau réagit aux rumeurs de couple

C'est dans une story postée ce lundi 12 décembre 2022 sur Instagram que Carla Moreau a répondu aux rumeurs de couple. "D'habitude, je ne calcule pas les fausses infos, même les vraies ! (...) Je ne parle jamais de ma vie personnelle, mais là en l'occurrence, j'ai vu des tonnes et des tonnes de photos genre en mode 'Félicitations, tu as rencontré l'amour !' ou 'Félicitations, mais c'est un homme marié'. Alors les gars, je vais remettre tout le monde d'accord." a d'abord lâché la maman de Ruby avant de mettre les choses au clair : tout cela est faux ! "D'habitude, je ne parle jamais de ça, mais vu que je sais qu'il a une femme à ce que j'ai compris, c'est quand même très grave de balancer des fausses infos parce que cet homme, je ne connais pas son existence. Ni je l'ai croisé dans ma vie, ni je le connais." assure Carla Moreau.

Une rumeur qui semble l'avoir un peu désespérée. "C'est triste de balancer de fausses infos comme ça, ça peut faire des dégâts. J'ose imaginer que sa femme, soit le croit ou ne le croit pas, mais ça doit forcément la mettre mal et ce n'est pas le cas. Quand on a des vraies infos, c'est cool de sortir des scoops mais là c'est faux." confie-t-elle, avant d'ajouter : "Je ne vais pas m'éterniser mais vous pouvez faire du mal à des gens sans le savoir. Il faut réfléchir car du coup l'info est super, super fausse ! Je ne le connais pas ! (...) Comme quoi les réseaux, ça fait vraiment peur".

"Faut réfléchir un peu"

Dans ses stories, l'ex de Kevin a aussi tenu à assurer qu'elle n'est pas prête à retomber amoureuse pour le moment. "Je ne vais pas me remettre en couple maintenant, ça fait 7 ans que j'étais avec quelqu'un, croyez-moi, je n'ai qu'une envie, c'est profiter de la vie et ne pas me prendre la tête." explique-t-elle avant de rappeler : "Vous savez mon histoire, ce que j'ai vécu. Je ne vais pas être avec quelqu'un de marié, faut réfléchir un peu. Si vous pouvez enlever vos photos en mode 'félicitations', ça me ferait vraiment plaisir."