Kevin Guedj papa crevard ? "Je suis ravie qu'il ait retrouvé sa carte bleue...", Carla Moreau l'affiche et y mêle Ruby

Après moins d'un an de mariage, le couple Carla Moreau/Kevin Guedj a volé en éclats. Ils ont traversé une période difficile en septembre et ont même fait un break mais les révélations de Belle ont tout fait basculer. La candidate a révélé qu'elle aurait couché avec Kevin sur le tournage de La bataille des clans. Quelques semaines plus tard, les ex-candidats des Marseillais annonçaient leur divorce.

Mais aujourd'hui, malgré la séparation, Carla Moreau se retrouve toujours mêlée aux histoires de son ex. La dernière en date ? Kevin et Cynthia (vue dans Les Cinquante) seraient en rapprochement et ont été grillés ensemble dans un hôtel. Ils ont démenti toute relation, mais Carla Moreau a assuré qu'ils étaient bien en couple. En plus de lâcher une grosse info sur Cynthia, elle a aussi évoqué son quotidien compliqué.

"Nous sommes encore mariés mais j'espère plus pour très longtemps"

Dans une longue story sur Instagram (à voir ou revoir dans notre diaporama), Carla Moreau a confié son besoin de s'exprimer, après des semaines de silence. "Je voulais garder ça pour moi, mais au vu de la situation...(...) C'est très compliqué puisque j'ai face à moi quelqu'un qui n'aide pas la situation à ce que ça reste discret." explique la jeune maman qui avoue ne pas bien vivre toute cette histoire même si elle va "beaucoup mieux" aujourd'hui.

"Kevin, il est ce qu'il est, je dois composer avec parce que nous n'avons pas une relation lambda, nous sommes encore mariés mais j'espère plus pour très longtemps car j'ai vraiment envie que ça se termine. (...) Je pense qu'on a une définition du respect qui est totalement différente. Je n'ai pas été parfaite sur beaucoup de points mais je pense que je ne méritais pas de vivre publiquement ce genre de choses. Je ne le souhaite à personne." confie Carla Moreau qui déplore d'avoir été associée à des "histoires sales".

Elle tacle Kevin sur son côté radin

Après avoir confirmé la relation entre Kevin et Cynthia, Carla Moreau en a aussi profité pour tacler son ex qui s'est permis d'emmener sa nouvelle copine supposée dans un endroit qu'il avait déjà fréquenté avec Carla. Et ça clashe fort. "Je suis ravie qu'il ait retrouvé sa carte bleue, je crois qu'il l'avait oubliée il y a quelques années de ça pour moi et sa fille, donc je suis ravie que de nouveau il puisse payer des nuits de luxe, des spas..." a-t-elle lâché.

Aujourd'hui, Carla Moreau veut tourner la page de toute cette histoire avec Kevin Guedj, tout en continuant à protéger leur fille Ruby. "J'ai pris un tournant dans ma vie, j'aspire à une vie meilleure, saine, posée, avec ma fille. Je souhaite être heureuse et reprendre ma vie en main dans le travail, la vie amicale ou familiale. J'ai envie d'évoluer et je travaille tous les jours sur moi pour évoluer différemment." confie-t-elle.