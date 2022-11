Carla Moreau : un retour explosif dans une émission de télé-réalité ? Kevin Guedj risque de péter un plomb

Depuis quelques mois, le couple Kevin Guedj / Carla Moreau battait de l'aile. Après s'être mariés au début de l'année 2022, les deux ex-candidats des Marseillais sur W9 ont traversé une crise et Kevin avait même confié être parti de leur maison pour un break. Finalement, ils avaient résolu leurs problèmes... avant que de nouvelles épreuves ne se mettent en travers de leur chemin. Et c'est un gros scandale qui leur est tombé dessus : Bella a assuré avoir couché avec Kevin sur le tournage de La Bataille des clans, alors même que Carla participait à l'émission. Même s'il a démenti, ces rumeurs ont provoqué la fin de son mariage.

En octobre, Carla Moreau a confirmé sa séparation avec Kevin Guedj dans un post sur Instagram. Une rupture qui ne se passe malheureusement pas si bien que ça. Toujours sur Insta, la maman de Ruby a dénoncé l'attitude de son ex, qui serait déjà de nouveau en couple. Carla Moreau assure qu'il sortirait avec Cynthia des Cinquante, alors que tous deux démentent. Kevin a même confié que la procédure de divorce était bien enclenchée. "Elle a pris un avocat, moi aussi. Elle n'arrête pas de crier sur tous les toits qu'elle aurait dû quitter cette relation il y a sept ans, mais moi, ça fait maintenant deux ans que je vis des moments compliqués. (...) Je trouve ça vraiment nul avec tout ce qu'on a vécu de parler sur les réseaux sociaux, nous sommes parents d'une petite fille exceptionnelle et je ne pense pas que ce soit la meilleure solution." a déclaré celui qui s'est récemment fait tacler pour ses retrouvailles avec les candidats des Marseillais.

Carla veut tourner la page

Carla Moreau, elle, assure être prête à un nouveau départ. "J'ai pris un tournant dans ma vie, j'aspire à une vie meilleure, saine, posée, avec ma fille. Je souhaite être heureuse et reprendre ma vie en main dans le travail, la vie amicale ou familiale. J'ai envie d'évoluer et je travaille tous les jours sur moi pour évoluer différemment." avait-elle confié en taclant son ex et en l'accusant d'avoir été un crevard avec leur fille.

Cette émission à laquelle elle pourrait participer

Et cette nouvelle vie pourrait aussi indiquer un retour à la télé. Après son départ des Marseillais, Carla Moreau a tourné dans La Mif sur son couple avec Kevin et dans La Bataille des clans. Mais si on en croit le blogueur vaarruecos, la jeune maman pourrait faire son come back dans une autre télé-réalité : elle serait pressentie pour rejoindre le casting de la nouvelle saison de La Villa des coeurs brisés. Lucie va-t-elle lui donner des conseils après sa rupture douloureuse ? Pour le moment, Carla ne s'est pas exprimée sur cette rumeur, mais ce ne serait pas si étonnant de l'y voir. A moins qu'elle ne décide de s'éloigner définitivement des émissions de télé-réalité...