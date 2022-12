Carla Moreau : son nouveau chéri serait un homme marié !

Au début du mois d'octobre 2022, Belle a balancé qu'elle avait couché avec Kevin Guedj sur le tournage de La Bataille des Clans. Une nouvelle tromperie qui a eu raison du couple de Kevin Guedj et Carla Moreau. En effet, la maman de Ruby a officialisé leur rupture quelques semaines plus tard. "Je suis prête à tout vous dire... je pense qu'il est temps de vous annoncer ma rupture avec Kevin. Je ne vous apprends pas que j'ai vécu des jours très compliqués ces derniers temps. Cette situation est difficile à vivre, mais elle est pourtant inévitable. je ne vais pas rentrer dans les détails il m'a fallu du temps pour l'accepter et y voir clair apprendre pas mal de choses pour me rendre compte que nos chemins devaient se séparer", a-t-elle écrit sur Instagram.

Carla Moreau aurait retrouvé l'amour

Ce jeudi 8 décembre 2022, elle est apparue radieuse sur le plateau de La Grosse Rigolade de Cyril Hanouna. Elle est revenue sur sa séparation et a affiché son ex. Pour elle, c'est une "nouvelle vie qui démarre" : "J'étais avec un homme et finalement il était très généreux, donc ça s'est un petit peu mal passé", "trop généreux, trop", a-t-elle déclaré. Les internautes ont tout de suite trouvé qu'elle s'était vite remise de cette rupture.

Il y aurait une raison simple à ça, puisqu'elle aurait retrouvé l'amour auprès d'un restaurateur marseillais. "Carla fréquente apparemment un restaurateur assez réputé à Marseille (à prendre avec des pincettes). Elle est vraiment prête à passer à autre chose et vivre une nouvelle histoire avec une personne en dehors de ce milieu", a dévoilé le compte Instagram TMZ France, avant d'ajouter : "Apparemment, le nouveau mec que fréquente (un certain restaurateur à Marseille) Carla serait assez friqué. C'est un vrai tremplin pour elle, une vraie vengeance si ça se concrétise".

En couple avec un homme marié ?

Si l'identité de l'heureux élu n'est pas encore connue, Aqababe a balancé une info sur lui et non des moindres : ce serait un homme marié !