Carla Moreau affiche Kevin Guedj en direct en évoquant leur rupture, il réagit

Par Marie Piat Journaliste Marie Piat est une journaliste qui peut écrire sur (à peu près) tout : séries, films, télé, stars, mode, mangas... Lucifer, Harry Potter, les Kardashian-Jenner, Disneyland Paris, les films de Noël, Les Marseillais ou encore Danse avec les stars font partie de ses sujets préférés.

Peu de temps après la révélation de coucherie entre Kevin Guedj et Belle Longwell sur le tournage de La Bataille des Clans, les parents de Ruby ont annoncé leur rupture. Carla Moreau a en effet confirmé leur divorce et s'est depuis expliquée sur la tromperie de son mari et leur séparation. Invitée dans La Grosse Rigolade sur C8, diffusée après TPMP, la candidate a évoqué son ex en le clashant. Et le Marseillais a réagi.

"J'tais avec un homme trs gnreux (...) Je suis clibataire" lance Carla Moreau dans #LaGrosseRigolade pic.twitter.com/fvgu060pc0 — TPMP (@TPMP) December 8, 2022

Mais le sudiste a réagi. Dans sa story Instagram, il a partagé une capture d'écran de Carla Moreau dans La Grosse Rigolade, en écrivant : "Ouf" avec des émojis morts de rire, et en taguant la mère de sa fille. Une réaction bien mystérieuse. "J'ai repris ma vie de femme célibataire" : elle dément être de nouveau en couple avec un autre homme Dans l'émission présentée par Cyril Hanouna, Carla Moreau a aussi révélé que malgré la rupture, elle va bien. "Ça se passe bien, ça va, j'ai repris ma vie de femme célibataire" a-t-elle expliqué. "T'es célibataire là ?" lui a demandé "Baba", étonné, ce à quoi elle a assuré que "oui".

Carla Moreau de nouveau en couple depuis sa rupture avec Kevin Guedj ? pic.twitter.com/meWmWdZad2 — Solife Gossip (@SolifeGossip_) December 8, 2022