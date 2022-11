"On a parlé de ce qui s'était passé" : Belle et Carla Moreau ont réglé leurs comptes après l'affaire de la coucherie avec Kevin Guedj

Belle a précisé sur sa discussion avec Carla : "On a parlé un peu de ce qui s'était passé. Elle m'a dit ce qu'elle voulait me dire. Elle m'a aussi posé deux questions. Et ben moi bien sûr j'étais là pour l'écouter et pour répondre sur tout ce que je pouvais lui dire".

"On a dit ce qu'on avait à dire"

Et si les internautes espéraient que l'influenceuse allait donner plus de détails sur les réponses qu'elle a donné à la mère de famille, ils vont être déçus. "On a dit ce qu'on avait à dire. Je pense que le contenu de la conversation n'est pas vraiment très relevant (pertinent, ndlr) parce que franchement cette histoire elle s'est tassée" a répondu Belle, "Je vous réponds juste parce que je vous ai promis que je répondrai à toutes les questions les plus posées et celle-là elle était vraiment beaucoup beaucoup beaucoup posée".

Elle a aussi précisé que c'est l'unique fois où elles se sont parlées depuis la révélation de l'infidélité du "jaguar", en dehors du tacle de Belle envers Carla. Cette conversation s'est passée "juste après ma vidéo" où elle dévoilait l'affaire, c'était "une seule fois" a-t-elle assuré, après "on a plus jamais parlé".