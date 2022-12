"Une vraie vengeance" : Carla Moreau serait de nouveau en couple après sa rupture avec Kevin Guedj

Après 7 ans de relation et la naissance de leur petite fille Ruby, Carla Moreau et Kévin Guedj se sont séparés à la fin du mois d'octobre 2022. C'est Carla, elle-même, qui l'a annoncé sur son compte Instagram : "Je suis prête à tout vous dire... je pense qu'il est temps de vous annoncer ma rupture avec Kevin. Je ne vous apprends pas que j'ai vécu des jours très compliqués ces derniers temps. Cette situation est difficile à vivre, mais elle est pourtant inévitable. je ne vais pas rentrer dans les détails il m'a fallu du temps pour l'accepter et y voir clair apprendre pas mal de choses pour me rendre compte que nos chemins devaient se séparer", a-t-elle écrit.

Suite à cette séparation, le cousin d'Allan Guedj aurait rapidement repris ses habitudes de jaguar. Il a été grillé dans le même hôtel que Cynthia et Paga a balancé qu'il avait eu d'autres aventures. "Il a lâché les chevaux Kevin apparemment (...) ça y est je pense qu'il est passé à autre chose là. Là pour le coup (...) connaissant Kevin, il est séparé, il est célibataire... Tu penses bien mon frérot qu'on l'appelle le jaguar et à mon avis il a continué voilà (...) Il a repris un petit peu son rôle", s'est amusé le futur papa dans le Morning Sans Filtre de Guillaume Genton sur Virgin Radio.

Carla Moreau de nouveau en couple ?

De son côté, Carla Moreau reste plutôt discrète concernant sa vie privée. Mais d'après TMZ France, elle serait également prête à refaire sa vie. Elle aurait même déjà retrouvé l'amour auprès d'un restaurateur marseillais.

"Carla fréquente apparemment un restaurateur assez réputé à Marseille (à prendre avec des pincettes). Elle est vraiment prête à passer à autre chose et vivre une nouvelle histoire avec une personne en dehors de ce milieu", a d'abord écrit le compte Instagram.

"Une vraie vengeance qui se concrétise"

TMZ France en a ensuite dit un peu plus sur celui qui serait la nouvelle conquête de l'ancienne star des Marseillais : "Apparemment, le nouveau mec que fréquente (un certain restaurateur à Marseille) Carla serait assez friqué. C'est un vrai tremplin pour elle, une vraie vengeance si ça se concrétise". Pour rappel, Kevin a possédé pendant quelques années des restaurants à Marseille, avant de s'en séparer en 2020. On peut donc se demander si les deux hommes ne se sont pas éventuellement déjà croisés...