Xavier Dupont de Ligonnès vivant ? Un cyber-enquêteur en est persuadé

Avec l'affaire du petit Grégory récemment adaptée en série sur TF1, le meurtre des membres de la famille Dupont de Ligonnès est l'une des affaires qui passionnent le plus les Français. Le 21 avril 2011, les corps sans vie d'Agnès et de ses enfants Arthur, Thomas, Anne et Benoît sont retrouvés à Nantes. Principal suspect de ce quintuple meurtre, le père, Xavier, a disparu le 15 avril 2011 et n'a plus jamais donné de signe de vie.

Après l'enquête de Society, c'est la série-docu de Netflix Les enquêtes extraordinaires qui évoquait l'affaire dans un épisode. De quoi relancer l'enquête ? Pour l'instant, on est toujours au point mort à part avec la fausse alerte de 2019 quand un homme soupçonné d'être Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté à Glasgow. Mais que devient "XDDL" aujourd'hui ? Est-il toujours vivant ? Il n'y a pas que ses proches qui en sont persuadés.

Qu'est devenu Xavier Dupont de Ligonnès ?

Interrogé par Konbini, le cyber-enquêteur Arjen a donné son avis sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès et répondu à la question que tout le monde se pose : est-il vivant ? Pour lui, la réponse est oui... à 80%. "Pour moi, c'est à peu près 80% il est vivant, 20% vraiment il s'est suicidé" a-t-il expliqué. Arjen est un vrai spécialiste de l'affaire : il a créé un compte Facebook qui a retracé "l'historique internet" du tueur présumé et a même aidé la police sur certains aspects de l'enquête.

A-t-il brouillé les pistes sur les groupes Facebook dédiés à l'affaire ?

Selon lui, si Xavier Dupont de Ligonnès est toujours en vie, il n'est pas impossible qu'il ait voulu brouiller les pistes... en laissant de faux messages sur les comptes Facebook dédiés à l'affaire. "Avant de disparaître, il devait se dire : 'Il y a des gens qui vont trouver des indices, il faut que je brouille les pistes'. Il l'a fait pour son site qu'il a fait disparaître, peut être qu'il a aussi fait quelque chose sur Facebook, qu'il s'est dit, 'J'ai mes pseudos pour troller et pour brouiller les pistes'". "Étant donné que c'est un manipulateur, je pense qu'il serait capable de le faire" a-t-il confié, ajoutant que cette piste n'avait "pas beaucoup été approfondie" par les enquêteurs.