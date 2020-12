Xavier Dupont de Ligonnès : l'enquête de Society adaptée en série

C'est l'une des affaires criminelles les plus connues en France. En avril 2011, cinq membres de la famille Dupont de Ligonnès étaient retrouvés assassinés dont la mère, Agnès, et les quatre enfants. Soupçonné de ces meurtres, le père, Xavier Dupont de Ligonnès, a disparu depuis le 15 avril 2011. En octobre 2019, la France entière a cru à un rebondissement avec l'arrestation d'un homme... qui n'était en fait pas du tout le fugitif recherché. Preuve que cette affaire continue de passionner, Netflix a consacré un épisode de la série Les Enquêtes extraordinaires à ces meurtres. Encore mieux, en août 2020, Society publiait une grande enquête, divisée sur deux numéros, qui a passionné de nombreux lecteurs.

L'enquête de Society sur Xavier Dupont de Ligonnès bientôt en série

Cette enquête qui s'était écoulée à plus de 400 000 exemplaires (contre environ 50 000 numéros vendus en temps normal) va bientôt avoir droit à une adaptation en série. C'est Satellifax qui dévoile l'information : le groupe So Press qui édite le magazine Society mais aussi So Foot et So Film vient de signer un partenariat avec Federation Entertainment, société de production qui a signé les séries Marseille et Le Bureau des légendes. Ensemble, elles co-produiront des adaptations des enquêtes et articles publiés dans les magazines du groupe soit en séries, en documentaires ou en unitaires.

Premier projet sur le feu : l'adaptation de l'enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès, qui sera une série. "On va être hyper impliqué pour qu'on soit garants de l'éthique et de la déontologie" a expliqué Franck Annese, boss de So Press, à France Inter. L'enquête sera aussi publiée sous forme de livre et disponible dès le 9 décembre.

Ce ne sera pas la première fois que l'affaire Dupont de Ligonnès est adaptée puisqu'un docufiction, Xavier Dupont de Ligonnès : dans la tête du suspect, a été diffusé en 2018 sur M6 qui a aussi diffusé en septembre 2020 la mini-série Un homme ordinaire avec Arnaud Ducret, inspirée de cette histoire. TF1 avait elle-même adapté l'affaire en 2019 avec La Part du soupçon avec Kad Merad.