Xavier Dupont de Ligonnès vivant ? Un proche témoigne : "L'acte II, c'est quand on le retrouvera"

Durant l'Euro 2020, les internautes ont bien cru avoir retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès dans les tribunes du match Italie-Espagne. La photo du sosie du père de famille a fait le tour de la Toile, amusant un grand nombre de personnes. En attendant, le supposé tueur reste toujours introuvable depuis le quintuple meurtre à Nantes en avril 2011. Estèil mort après s'être suicidé ? Est-il toujours vivant et en cavale ? A-t-il refait sa vie à l'autre bout du monde ? Les policiers ont perdu sa trace après son départ de l'hôtel à Roquebrune-sur-Argens, le 15 avril.

"Je suis un ami qui se dit que Xavier est toujours vivant"

L'enquête continue 10 ans après et passionne toujours autant les Français. L'espoir de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès a d'ailleurs été relancé lorsqu'un cimetière dans le Var et une abbaye dans l'Indre ont été fouillés en mai et juin 2021. Malheureusement, les recherches n'ont rien donné. Bruno de Stabenrath, lui, continue de penser que son ami d'enfance est toujours vivant.

Il en est même convaincu comme il l'explique en interview avec Var Matin, à l'occasion de la sortie de son livre L'Ami impossible dédié à De Ligonnès : "Je suis un ami qui se dit que Xavier est toujours vivant, qu'il se fera tôt ou tard arrêter ou qu'il se livrera, peut-être qu'il sera dénoncé. Je serai son ami pour aller le voir en prison. Ma hantise, s'il était arrêté demain, c'est qu'il s'aligne sur la position de sa mère Geneviève et sa soeur Christine qui affirment que ce n'est pas lui. Moi, je sais qu'il est coupable."

"L'acte II, c'est quand on le retrouvera"

En tout cas, Bruno de Stabenrath n'aurait "jamais envisagé Xavier comme un personnage qui appartiendrait un jour" à l'un de ses livres, mais pourquoi ne croit-il toujours pas à la thèse du suicide ? "C'est mon intuition profonde, je la partage avec des enquêteurs et avec pratiquement toute la famille de Xavier. Il a écrit qu'il avait vidé les comptes avant son départ. En six mois, il a eu le temps de se refaire", confie l'ami de Xavier Dupont de Ligonnès.

Il poursuit : "Il avait l'habitude de voyager depuis ses 16 ou 17 ans, c'est un mec malin, manipulateur, à l'aise, qui parle plusieurs langues. Il est tout à fait capable de créer son 'écosystème', ce n'est pas quelqu'un de démuni. Lui qui s'est fait 'baiser' par le système de l'Ursaff, les impôts... Il prend sa revanche, c'est une sorte de défi énorme. On est toujours dans l'acte I. L'acte II, c'est quand on le retrouvera." Si on le retrouve un jour...