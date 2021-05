Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : un témoin affirme l'avoir reconnu, une abbaye perquisitionnée

Xavier Dupont de Ligonnés est-il mort ou vivant ? C'est la grande question depuis 10 ans maintenant ! Cette affaire macabre continue de passionner le monde entier, mais aussi les médias puisque Society a réalisé une enquête, bientôt adaptée en série, en deux parties et Netflix lui a accordé un épisode spécial dans Les Enquêtes extraordinaires. L'occasion d'en apprendre plus sur le père de famille, ses dettes, ses problèmes de couple avec sa femme et le groupe de prière, baptisé Philadelphie, de sa mère Geneviève et sa soeur Catherine.

Une nouvelle perquisition dans l'affaire

Malheureusement, aucun nouvel élément permet de déterminer où est passé Xavier Dupont de Lignonnès après son passage à Roquebrune-sur-Argens (dernière ville où il a été vu) et avoir tué ses quatre enfants, Thomas, Benoît, Anne et Arthur, et son épouse Agnès dans leur maison à Nantes. Les recherches continuent quand même, avec l'aide de témoins, qui mènent parfois la police à de fausses pistes. Le Journal du Dimanche révèle notamment qu'une personne a alerté les forces de l'ordre, affirmant avoir reconnu Xavier Dupont de Ligonnès dans l'abbaye de Saint-Michel-en-Brenne (Indre).

L'établissement a alors été perquisitionné le 18 mai 2021, mais la fouille n'a absolument rien donné. Pas de Xavier Dupont de Ligonnès à l'horizon... Il faut savoir aussi que cette piste n'a pas été explorée par hasard car l'abbaye a déjà recueilli un fugitif dans les années 80 : Paul Touvier, milicien français arrêté en 1989 pour crimes contre l'humanité.

L'homme confondu avec Xavier de Ligonnès mort

Autre information dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, toujours vivant selon son beau-frère : l'homme confondu avec le fugitif et arrêté par erreur à Glasgow est mort à l'âge de 71 ans. Guy Joao s'est éteint le 28 mai 2021 "des suites d'une longue maladie" comme l'a révélé sa femme au journaliste de M6, François Vignolle. Ce dernier avait d'ailleurs eu l'occasion d'interviewer Guy Joao après son arrestation en Ecosse : "La moindre des choses, c'est que mon épouse et moi recevions un dédommagement financier", lui avait-il confié. Un dédommagement financier qu'il n'aura jamais reçu...