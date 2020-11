Xavier Dupont de Ligonnès toujours vivant ? Son beau-frère en est convaincu, il s'exprime !

Même neuf ans après, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès passionne toujours autant. Depuis 2011, le suspect numéro un dans le quintuple meurtre de Nantes (il a tué sa femme, Agnès, et leurs quatre enfants, Thomas, Anne, Benoît et Arthur, avant de les enterrer sous la terrasse), est toujours en cavale. Les forces de l'ordre ont complètement perdu sa trace, mais ont bien cru l'avoir retrouvé en octobre 2019 à Glasgow en Ecosse : il s'agissait finalement d'un simple inconnu.

La soeur et le beau-frère de Xavier Dupont de Ligonnès face à Quotidien

Le dossier Xavier Dupont de Ligonnés a ensuite été relancé avec l'épisode consacré à la tuerie du père de famille dans Les Enquêtes extraordinaires sur Netflix et surtout avec les deux numéros spéciaux de Society avec de nouvelles révélations sur l'enquête et le passé de Xavier Dupont de Ligonnés. Deux numéros au cours desquels on apprend notamment que sa mère Geneviève et Catherine sont à la tête d'un groupe de prière étrange baptisé L'Eglise de Philadelphie.

Azzeddine Ahmed-Chaouch de Quotidien a eu l'opportunité de rencontrer, avec une caméra cachée, Catherine et son mari Bertram de Verdun : "Quelqu'un a inventé ce groupe de prière qui n'existe pas", confie le beau-frère de Xavier Dupont de Ligonnès avant que la fille de Geneviève n'intervienne : "Ma mère n'a jamais animé quoique ce soit. Ce sont des racontards."

"Il est toujours vivant"

Le journaliste est ensuite invité à entrer en toute "discrétion" par Bertram de Verdun dans l'appartement des Dupont de Ligonnès. On peut aller y apercevoir en arrière plan Geneviève, la mère de Xavier, qui n'est pas vraiment ravie de recevoir des caméras chez elle : "Je me mets là parce que je ne veux pas parler dans le couloir. Voilà... J'ai bientôt fini", lui explique son beau-fils.

Une fois de retour face à Azzeddine Ahmed-Chaouch, Bertram de Verdun avoue être persuadé que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant : "Pour moi, je vous le dis à 99%, c'est ma conviction, il est toujours vivant." Une conviction que partage Bruno de Stabenrath, l'ancien meilleur ami du fugitif, comme il l'a confié dans une interview accordée à Europe 1 au mois d'octobre.