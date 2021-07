Xavier Dupont de Ligonnès retrouvé au match Italie-Espagne ? Une photo de son sosie crée le buzz

Un sosie de Xavier Dupont de Ligonnès fait le buzz

Les supporters sont souvent très investis et plein d'énergie durant les matchs de foot. On se souvient notamment du supporter suisse en transe durant la rencontre France-Suisse en 8e de finale pour l'Euro 2020 : on retient surtout son explosion de joie lorsque la Suisse s'est qualifiée pour la suite de la compétition. Les expressions de Luca Loutenbach sont tellement devenues virales que la compagnie aérienne, Swiss Air, lui a offert ses billets d'avion pour se rendre à Saint-Pétersbourg afin d'assister au match entre l'Espagne et la Suisse. Un match perdu par la Suisse aux tirs au but.

Il a aussi gagné un séjour placé sous le signe de la détente et une collaboration avec Redbull, rien que ça. Luca Loutenbach est donc devenu une star en quelques heures seulement. Un autre supporter a lui aussi créé le buzz lors de la demi-finale de l'Euro 2020 entre l'Espagne et l'Italie, remportée par cette dernière. Tranquillement installé dans les gradins, l'homme s'est retrouvé à faire le tour de la Toile pour une raison bien particulière. Laquelle ? Sa ressemblance avec Xavier Dupont de Ligonnès, recherché depuis 2011 pour les meurtres de sa femme Agnès et de ses enfants, Benoît, Thomas, Anne et Arthur.

Les internautes hallucinés

La photo du supporter espagnol est rapidement devenue viral. Les internautes l'ont pris avec beaucoup d'humour en balançant qu'ils ont retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, qui serait toujours vivant selon son beau-frère : "10 ans de cavale pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès dans les tribunes d'un match de l'Euro", "Xavier Dupont de ligonnès est dans les tribunes du match Italie Espagne. Il a même fait un coeur à la caméra au passage", "pourquoi y'a Xavier Dupont de ligones dans les tribunes ?", "Qu'est ce qu'il fait là Xavier Dupont de Ligonnes ?", "j'hallucine ou c'est Xavier Dupont de Ligonnès dans les tribunes ?", "je suis trop fort j'ai réussi a trouver Xavier Dupont de Ligonnès", peut-on lire sur Twitter.