Wejdene se confie sur la célébrité : "Des amis à moi ont peur de m'approcher, ça me vexe"

Après le succès de ses morceaux Coco, Anissa, Réfléchir et 16, Wejdene est de retour avec la réédition de son album "16", intitulée "16 ou pas". Une réédition sur laquelle on trouve 7 titres inédits dont le single Je t'aime de ouf, un nouveau feat avec Jul, après Loin de tout, et un premier avec Hatik. Pour la promotion de son opus, Wejdene s'est rendue sur le plateau du QG de Jimmy Labeeu et Guillaume Pley, l'occasion de revenir sur son succès, mais aussi de parler de ce qui a changé dans sa vie depuis sa célébrité.

Célébrité, amitié, solitude... Wejdene se confie

Le plus gros changement semble être le regard des gens comme le confie l'interprète d'Anissa : "Des gens, des amis à moi, ont peur de m'approcher. J'ai l'impression que dès qu'ils me voient, ils ont peur de me dire bonjour, par peur que je ne sois plus la même, mais c'est moi. Je suis Wejdene ! On se connaissait avant que je sois connue. Ça me vexe. On dirait que je leur ai fait un truc. Dès qu'on me voit, quand je reviens dans mon quartier, tout le monde se tait. C'est chiant. Je veux être copain avec eux"

Wejdene, âgée réellement de 16 ans, avoue ensuite ne pas très bien vivre la solitude : "Je me sens seule parce que toute la journée, je suis entourée. Il y a beaucoup de monde autour de moi, je suis chouchoutée par tout le monde et le soir, je me retrouve seule en rentrant chez moi. Le contraste est violent." Mais la chanteuse peut compter sur ses parents pour l'accompagner dans sa carrière et pour faire attention à son avenir : "Ma mère veut que j'investisse, mais moi, je ne veux pas investir maintenant. Je suis jeune."