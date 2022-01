Virgin River saison 5 : le tournage repoussé, Alexandra Breckenridge (Mel) s'exprime

Le tournage de la saison 5 de Virgin River repoussé : Alexandra Breckenridge (Mel) se confie

Les saisons 1, 2 et 3 de Virgin River sont dispos sur Netflix. Et alors que des théories sur la saison 3 se sont avérées exactes, la série a été renouvelée pour une saison 4 et une saison 5. Les fans pourront ainsi avoir une suite aux aventures de Mel (Alexandra Breckenridge), Jack (Martin Henderson), Doc (Tim Matheson), Hope (Annette O'Toole), Preacher (Colin Lawrence), Charmaine (Lauren Hammersley) ou encore Brady (Ben Hollingsworth). Et si la saison 4 a été tournée et devrait arriver en 2022 sur la plateforme de streaming, en revanche le tournage de la saison 5 a été repoussé.

C'est qui a annoncé la mauvaise nouvelle dans sa story Instagram : "Nous devions démarrer le tournage en mars, mais il a été repoussé". Cependant, elle n'a pas donné d'explications sur les raisons de ce report. "Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas" quand le tournage de la saison 5 de Virgin River débutera finalement, "j'espère que nous pourrons commencer cet été. Ce serait sympa de tourner à Vancouver l'été, plutôt que l'hiver".

Mais le fait que le tournage soit repoussé semble faire plaisir à l'interprète de Mel, si c'est pour tourner au printemps ou en été au lieu de l'hiver : "Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'en peux plus de tourner à Vancouver l'hiver. Cela ne m'intéresse pas vraiment de devoir le refaire un jour. Il fait très froid. Et quand vous devez être dehors en sandale, dans des petites robes parce que la série est censée se passer en plein été, ce n'est pas génial !".

Des nouveaux personnages dans la saison 4 de Virgin River

Alors que les fans ont déjà des idées sur la saison 4 de Virgin River et ce qui pourrait se passer, l'actrice Annette O'Toole qui joue Hope, absente de la saison 3 de Virgin River, sera de retour dans la saison 4. Et dans cette saison 4, il y aura des nouveaux personnages. L'acteur Kai Bradbury (Motherland : Fort Salem), aperçu dans le final de la saison 3, jouera Denny Cutler alias le petit-fils de Doc. Et le comédien Mark Ghanimé (Helix, Reign) incarnera le docteur Cameron Hayek qui rejoint le cabinet médical de Doc et Mel.