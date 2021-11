Vanessa Hudgens en couple avec Cole Tucker : 1er tapis rouge officiel pour afficher leur amour

Vanessa Hudgens en couple avec Cole Tucker : ils se montrent complices sur leur premier red carpet

Depuis High School Musical, Vanessa Hudgens a réussi à continuer à tourner dans d'autres films. L'actrice est notamment la star de La Princesse de Chicago (The Switch Princess en VO), dont le 3ème film (où elle joue plusieurs persos) sera bientôt dispo sur Netflix. Et elle est aussi au casting de Tick, Tick... Boom ! avec Andrew Garfield, qui sort le 19 novembre 2021 sur Netflix. Le film est basé sur la comédie musicale semi-autobiographique de Jonathan Larson (connu pour Rent). Il raconte l'histoire du compositeur "prometteur jongle entre l'amour, l'amitié et l'envie de réussir".

Pour l'avant-première de Tick, Tick... Boom ! au TCL Chinese Theater de Los Angeles, ce 10 novembre 2021, Vanessa Hudgens était entourée de l'équipe du film. Mais elle était aussi et surtout venue accompagnée de son petit ami, Cole Tucker. La comédienne et le joueur de baseball ont ainsi fait leur première sortie officielle en couple, sur tapis rouge. Et ils se sont montrés in love et très complices pour ce premier red carpet ensemble.