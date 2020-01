Austin Butler et Vanessa Hudgens séparés : les raisons de leur rupture dévoilées ?

Alors que Brooklyn Beckham a officialisé sa relation avec Nicola Peltz et que Gigi Hadid et Zayn Malik sont de nouveau en couple, Vanessa Hudgens et Austin Butler, eux, auraient rompu à la fin de l'année 2019. C'est People et Us Weekly qui ont annoncé la nouvelle, pas encore confirmée par les deux acteurs. Depuis quelques mois, les fans avaient des doutes puisque l'ex de Zac Efron et Austin Butler ne se sont pas affichés ensemble depuis Halloween et ont passé les fêtes de fin d'année chacun de leur côté.

"C'est une histoire de distance"

Mais pour quelles raisons Vanessa Hudgens et la star des Chroniques de Shannara, qui se sont rencontrées en 2006 et mis en couple en 2011, se seraient séparées ? La distance, tout simplement, si l'on en croit les infos de E! News : "Ils tournent sur deux continents différents et c'est une histoire de distance. Il n'y a pas d'animosité du tout, ils ont beaucoup de respect l'un pour l'autre", confie une source avant d'avouer qu'un retour de flamme n'est pas impossible : "Ils ont une si grande histoire et une connexion intense qu'ils pourraient retrouver leur chemin l'un vers l'autre."

Le retour de Zanessa ?

Si certains internautes sont attristés par la rupture entre Austin Butler et l'actrice de Bad Boys For Life, d'autres espèrent déjà que Vanessa Hudgens se remette en couple avec son ex, Zac Efron, qu'elle a rencontré sur le tournage de High School Musical en 2005. Ont-ils raison de croire au retour de Zanessa, neuf ans après la fin du duo phare des années 2000 ?