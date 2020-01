Vanessa Hudgens et Austin Butler séparés ? Ils auraient rompu après 8 ans d'amour

Si Zac Efron a enchaîné les histoires d'amour après sa rupture avec Vanessa Hudgens en 2010, ce n'est pas le cas de la jolie brune. En septembre 2011, la star s'est mise en couple avec Austin Butler, lui aussi acteur. Une histoire d'amour qui semblait être partie pour durer. Mais visiblement, la fin 2019 aurait été fatale pour le duo.

Vanessa Hudgens et Austin Butler seraient séparés

Selon USWeekly et People, Vanessa Hudgens et Austin Butler auraient donc décidé de se séparer après un peu plus de 8 ans d'amour. Selon une source citée par les deux sites, l'ex-interprète de Gabriella Montez viendrait tout juste d'annoncer à ses proches qu'elle avait rompu avec l'acteur qui incarnera bientôt Elvis Presley dans un biopic. Une information que les deux stars, très présentes sur les réseaux sociaux, n'ont pas confirmé pour le moment.

Austin Butler et Vanessa Hudgens se sont rencontrés en 2006 mais se sont mis en couple en septembre 2011. Depuis quelques semaines, leurs fans se posaient des questions sur leur relation, les deux amoureux ayant passé les fêtes de fin d'année séparément, leur dernière photo de couple ayant été postée lors d'Halloween. Dans une interview donnée à Women's Health en 2018, l'actrice avait évoqué sa vie amoureuse et expliqué qu'elle n'était pas pressée de se marier et de fonder une famille. "Je veux me marier, voyager et puis avoir des enfants. Sûrement quand j'aurai la trentaine bien entamée." avait-elle expliqué.