Vanessa Hudgens en couple avec Cole Tucker ? Elle officialise pour la Saint-Valentin ❤️

Les internautes mitigés

En tout cas, Vanessa Hudgens a fait réagir ses abonnés avec l'officialisation de son couple avec Cole Tucker. Sa photo a été likée plus d'1 million de fois et commentée plus de 4 000 fois, avec plusieurs camps qui se dégagent.

Si certains internautes sont heureux pour la chanteuse et le sportif, d'autres sont en colère car ils espèrent encore et toujours revoir Vanessa Hudgens en couple avec Zac Efron ou alors se remettre avec Austin Butler : "Je suis en pleurs", "c'est un triste jour pour la nation", "damn, je pensais que Zac et Vanessa avaient de nouveau un truc", "ce n'est toujours pas Zac Efron". Au risque de vous décevoir, Zac Efron et Vanessa Hudgens n'ont pas l'air d'avoir prévu de se fréquenter de nouveau...