Vanessa Hudgens était déjà in love de Zac Efron dès les auditions de High School Musical

De 2005 à 2010, Zac Efron et Vanessa Hudgens ont formé l'un des couples emblématiques de la planète people. Leu rupture a été un énorme choc pour les fans et depuis, certains d'entre eux espèrent toujours les voir se remettre en couple. Malheureusement, cela n'arrivera sûrement jamais, d'autant plus que les deux acteurs font désormais leur vie chacun de leur côté : Vanessa Hudgens a d'ailleurs connu une autre relation avec Austin Butler, de qui elle s'est séparée début 2020.

"Vanessa Hudgens avait complètement craqué pour Zac Efron"

Aujourd'hui, la star de Spring Breakers fréquente désormais le joueur de baseball, Cole Tucker, mais son ancienne histoire avec Zac Efron crée toujours autant de nostalgie. Les révélations de la directrice de casting de High School Musical devraient d'ailleurs faire plaisir aux fans puisqu'elle est revenue sur la rencontre entre les deux stars en interview avec Variety.

Natalie Hart a notamment confié que l'interprète de Gabriella est tombée sous le charme de Zac Efron dès les auditions pour High School Musical : "Elle était tellement touchée. Elle m'a dit 'il est trop mignon. Je ne peux pas lire le scénario avec lui'. Elle avait complètement craqué pour lui." Gary Malsh, le président de Disney Channel, a ensuite expliqué : "Quand ils ont auditionné ensemble, avant la fin du casting, c'était clair. On a vu l'alchimie entre eux, c'était plié."

"Il était impressionnant"

La directrice de casting de High School Musical est ensuite revenu sur le choix de Zac Efron pour jouer Troy Bolton : "Quand on a rencontré Zac pour la première fois, il était impressionnant et n'était pas arrogant, ce qui était rare chez les jeunes à l'époque. On a senti qu'il avait les qualités pour devenir ce que l'on appelle une idole. Il avait une certaine accessibilité. Nous savions qu'il avait la capacité d'être au premier plan."