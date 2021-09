Validé saison 2 : la date de diffusion dévoilée, voilà tout ce qu'on sait sur la suite

L'histoire de la saison 2 sera centrée sur Sara

Côté intrigue, la saison 1 suivait un jeune rappeur talentueux, Clément alias Apash (joué par Hatik), qui se retrouve "validé" par une star du rap game. Et pour la saison 2 côté histoire, voilà tout ce qu'on sait sur la suite : "Un an après la mort tragique de Clément, William (Saidou Camara) et Brahim (Brahim Bouhlel) lancent le label Apash Music pour honorer la mémoire de leur ami. Ils misent tout sur Sara (Laetitia Kerfa), une jeune rappeuse qui, en plus de son combat pour exister en tant que femme dans le rap game, voit son passé trouble ressurgir...". Une nouvelle saison qui sera donc axée entièrement sur Sara, incarnée par Laetitia Kerfa, qui va remplacer Hatik. La rappeuse perce sur les réseaux et va devoir se faire une place dans le milieu très masculin du rap. Mais la bande-annonce de la saison 2 promet aussi des histoires de vengeance, des histoires d'amour et bien sûr de la musique.