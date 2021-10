Validé saison 2 : Apash (Hatik) a failli ne pas mourir, Franck Gastambide évoque une fin alternative

C'était LE gros choc de la saison 1 de Validé. De quoi parle-t-on ? De la mort d'Apash lors du tout dernier épisode. Un événement qui a traumatisé tous les fans à l'époque et qui, pendant de longs mois, s'est retrouvé au centre de nombreuses théories. Pourtant, comme l'a confié Franck Gastambide - créateur de la série, le meurtre du rappeur aurait pu ne pas être mis en scène.

Apash aurait pu rester en vie

"J'ai tourné deux fins, a confessé le créateur de la série auprès d'Allociné. Celle que vous avez vu, et une qui était moins explicite sur la mort d'Apash. J'ai finalement choisi la fin que vous avez vue". Autrement dit, Gastambide et son équipe étaient initialement prêts à laisser la porte ouverte au retour du personnage d'Hatik (simplement blessé, envoyé à l'hôpital...) dans la saison 2, afin de garder certaines cartes dans leur manche.

Mais alors, pourquoi a-t-il finalement décidé de se passer de la puissance d'un tel twist ? Franck Gastambide l'a confessé, il était plus attiré par l'histoire créée par cette mort que par sa potentielle survie, "J'ai voulu que mon héros meure en légende comme 2Pac pour qu'on parte sur une nouvelle aventure. [...] Je savais ce que j'allais raconter en prenant la décision de tuer Apash et d'en faire une légende." Et puis surtout, grâce à l'intégration de Sara/Lalpha, il a permis à Validé de se renouveler et de ne pas se répéter.

Franck Gastambide savoure la réaction des fans

De fait, le papa de la fiction l'a assuré, il ne regrette en rien la mort de son héros. Au contraire, il a même savouré la réaction du public à ce sujet, "Malgré cette fin explicite, tous les jours dans la rue les gens me demandent s'il est mort. C'est une victoire énorme car les gens ont tellement adoré Apash que même en lui éclatant la tête, les gens ont cru qu'il était encore vivant."

En espérant tout de même pour Lalpha que cela ne motivera pas le créateur à renouveler l'expérience en cas de saison 3...