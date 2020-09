Undiz x Harry Potter : une collection magique et l'ouverture d'un pop up store à Paris

Un pop up store ensorcelant va ouvrir à Paris

Non seulement les Potterheads vont pouvoir acheter une collection inspirée d'Harry Potter, mais en plus, ils pourront découvrir le pop up store. Eh oui, vous vous retrouverez emporté dans l'univers ensorcelant créé par J.K. Rwoling grâce au pop up store Harry Potter qui s'ouvrira au 1er étage d'une boutique Undiz (au 47 rue de Rivoli, 75001 Paris). Mais attention, l'endroit sera seulement ouvert entre le 25 septembre 2020 et le 12 octobre 2020. En plus de l'ambiance magique, vous aurez même accès à un photocall pour faire vos plus beaux selfies.