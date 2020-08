Undiz x Netflix : une collab stylée aux couleurs de La Casa de Papel

Undiz x Netflix : la collab La Casa de Papel sort bientôt

En attendant de pouvoir mater la saison 5 de La Casa de Papel sur Netflix, qui sera malheureusement la dernière saison, vous allez pouvoir vous la jouer comme Tokyo, Rio ou encore Denver. En effet, Undiz a dévoilé une collab avec Netflix, inspirée de la célèbre série espagnole. Et vous pourrez bientôt shopper toutes ces pièces, la date de sortie de cette collection capsule étant le 18 août 2020. En plus, les prix des vêtements et des sous-vêtements aux couleurs des braqueurs sont vraiment pas chers, il faudra compter entre 9,95 euros et 34,95 euros par article.