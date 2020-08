Undiz x Elite : la collection de vêtements canon pour la rentrée, aux couleurs du lycée Las Encinas

Des uniformes stylés version streetwear

Alors que le tournage de la saison 4 d'Elite a repris, transformez-vous en personnage de la célèbre série (les meurtres en moins). Cette collaboration avec Undiz est composée non seulement d'uniformes canons en mode sportswear. Tee-shirt, bas de jogging, hoodies, crop top, shorts, robe, veste d'uniforme façon street, soutien-gorges... Cette collection Undiz inspirée d'Elite se veut à la fois cool et sexy, et va ravir toutes les queens lycéennes (et étudiantes).

Des pièces qui seront disponibles à partir de ce 1er septembre 2020, date officielle de la rentrée 2020 en France. Et en plus, pas besoin d'un compte en banque comme Lu pour pouvoir shopper ces vêtements dont les prix sont entre 8,95 euros et 24,95 euros.