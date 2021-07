Un si grand soleil : Jérémy Banster quitte la série, Maëlle Mietton (Alice) réagit à son départ

"Il y a de l'émotion"

Après ses deux enfants Théo (Gary Guénaire) et Manon (Mélanie Robert), Julien Bastide va lui aussi partir d'Un si grand soleil. Un départ décidé à la demande de son interprète, Jérémy Banster : "Je suis arrivé au bout d'un cycle de trois ans et de trois saisons formidables (...) C'est une série qui est assez chronophage. Elle nous prend beaucoup d'énergie et nous laisse peu de temps pour le reste. Je veux vivre de nouvelles aventures", a expliqué l'acteur à Télé Loisirs. Son personnage quittera la série sûrement après l'intrigue autour de la mort d'Elsa (Julie Boulanger).

En attendant de le savoir, Maëlle Mietton réagit au départ de son ex-mari à l'écran, Jérémy Banster : "Il y a de l'émotion et c'est touchant car je l'apprécie beaucoup, il est très professionnel et à l'écoute, il y a une vraie complicité entre nous. De réelles affinités se sont créées avec les comédiens de la famille Bastide. Ce sont des partenaires importants", confie l'interprète d'Alice en interview avec Télé Loisirs. Arthur et sa mère vont donc se retrouver seuls, sans Manon, Julien et Théo.

Un départ définitif ?

Contrairement à Maëlle Mietton, qui a fait une simple pause, Jérémy Banster, lui, quitte Un si grand soleil de manière définitive : "Je vis mon départ comme définitif. C'est comme cela que j'en ai parlé avec la chaîne. (...) Au fond de moi, c'est un vrai départ, avec une page qui se tourne." Il ne ferme pourtant pas la porte à un potentiel retour de Julien Bastide dans la série de France 2 : "Il ne faut jamais dire jamais. Comme on dit, on tourne une page, mais le livre reste ouvert."