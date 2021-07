Un si grand soleil : "Je suis resté(e) sur ma faim", Julie Boulanger réagit à la mort de Elsa

Julie Boulanger (Elsa) se confie sur son départ

Alors que Jérémy Banster (Julien Bastide) a annoncé son départ d'Un si grand soleil, les téléspectateurs ont assisté à la disparition d'un nouveau personnage de la série de France 2. Lequel ? Elsa. Alors qu'elle cambriolait la maison de la famille Bastide, elle s'est retrouvée face à face avec Julien. Une bagarre a alors éclaté et le drame est arrivé : Elsa est tombée dans les escaliers durant l'altercation, puis s'est violemment cognée la tête. "Elle va mourir ! (...) Elle ne meurt pas à ce moment là mais, on le saura plus tard, au fur et à mesure de l'enquête", révèle Julie Boulanger à Télé Loisirs.

Sa mort est un choc pour les téléspectateurs, sauf que pour l'actrice, "ce n'est pas vraiment une surprise" car Elsa ne devait pas rester autant de temps dans Un si grand soleil au départ : "Tuer un personnage qu'on a interprété, c'est toujours un pincement au coeur. Je savais que ce personnage ne pouvait pas faire facilement partie d'une série quotidienne. Il était déjà allé tellement loin, tellement fort dès le début."

"Ce personnage ne devait pas perdurer"

L'attachement des téléspectateurs pour son personnage lui a permis de faire perdurer son aventure, mais à quel moment son départ a-t-il été décidé ? "On en a parlé avec le producteur Toma de Matteis en début d'année. C'était prévu que ce personnage ne dure pas sur la longueur. Je ne devais rester que le temps d'une arche de trois mois au début. On a rallongé pour une saison. Ce personnage ne devait pas perdurer", confie Julie Boulanger.

L'interprète d'Elsa a quand même un regret : "Elsa meurt très soudainement. Il n'y a pas de fin pour le couple Manu et Elsa. Je suis restée un peu sur ma faim quand même (...) On a vraiment fait de belles choses toutes les deux (avec Moïse Santamaria, l'interprète de Manu, ndlr). Cela va me manquer. C'est toujours très intense, ça s'arrête soudainement, c'est un peu dur et on passe à autre chose."