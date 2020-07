Un si grand soleil : Julie Boulanger (Elsa) bientôt de retour, la preuve en photo !

En septembre 2019, Julie Boulanger a fait une arrivée remarquée dans le rôle d'Elsa dans Un si grand soleil sur France 2. Son personnage a mis un peu d'action dans la série et surtout de passion avec sa relation avec Manu (Moïse Santamaria) qui s'est terminée après les meurtres de son frère Franck et de sa complice Marion. Elsa s'est vue obligée de prendre la fuite et depuis, elle a disparu de la série. Juste avant son départ, Julie Boulanger confiait son envie de revenir dans Un si grand soleil.

Le retour d'Elsa dans Un si grand soleil !

Une envie réalisée puisqu'elle a confié quelques semaines plus tard que son perso n'allait pas s'en aller définitivement : "Elle va revenir pour quelques épisodes. Il se pourrait même qu'elle revienne dans un nouveau chapitre. Si c'était le cas, ce serait intéressant qu'elle travaille pour les flics." Son retour a été un peu retardé à cause du coronavirus, mais pas annulé si ça peut vous rassurer. Pour preuve, Julie Boulanger a repris le chemin du tournage comme une star d'Un si grand soleil l'a confirmé sur Instagram.

Fred Bianconi (Virgile) a partagé une photo de lui avec l'ex-actrice de Sous le soleil : "Oh oh oh ... il se trame quelque chose ! 😅#unsigrandsoleil #francetv #intrigue", a-t-il écrit en légende. Que va-t-il se passer ? Les téléspectateurs espèrent qu'Elsa et Manu reprendront là où ils s'en sont arrêtés dans Un si grand soleil. Malheureusement, il va falloir patienter encore quelques mois avant de le découvrir. Eh oui, la série est désormais en décalé par rapport à l'actualité.