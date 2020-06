Un si grand soleil : Virgile sur le départ ? Fred Bianconi se confie

Avant la déprogrammation d'Un si grand soleil, à cause de la pandémie de Covid-19, Virgile se retrouvait face à la mort de sa fille Léa (Marthe Fieschi) et était prêt à tout pour retrouver le coupable qui a mis le feu à l'escape game. On l'a retrouvé dans le même état au moment de la reprise de la diffusion de la série sur France 2 : "Il passe par toutes les phases du deuil : le déni, la colère, l'incompréhension, la douleur, le désir, la vengeance", a notamment confié son interprète Fred Bianconi.

"Il va disparaître"

Aujourd'hui, tout le monde connaît la vérité sur l'incendie et Virgile sait enfin qui a tué sa fille. Et alors qu'il pensait remonter la pente après ça, c'est finalement tout le contraire : "jusque-là, tout ce qui me faisait tenir, c'était la rage, la rage de trouver le responsable de la mort de ma fille, mais là maintenant, je vais faire quoi ?", confie le père de Léa à Manu dans l'épisode de ce 10 juin 2020. Doit-on s'attendre à son départ (temporaire) de la série ? Si l'on en croit les confidences de Fred Bianconi à Télé Star, il y a des chances : "Il va disparaître quelque temps. Je ne sais pas comment il va revenir..."

Marthe Fieschi, elle, a quitté Un si grand soleil pour de bon, ce qui a été difficile à accepter pour les acteurs, mais surtout pour Fred Bianconi : "Ça m'a bousculé. J'ai dû intégrer le fait que j'allais devoir me passer de ma partenaire Marthe Fieschi que j'adore. J'ai aussi eu peur que Virgile ne se relève pas et se mette une balle dans la tête mais j'ai aussi été incroyablement touché que les auteurs m'aient accordé leur confiance pour défendre cette arche."