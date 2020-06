Un si grand soleil : Eve en danger avec Virgile ? Fred Bianconi répond

Après près de trois mois d'absence, Un si grand soleil est de retour sur France 2 ! On reprend l'histoire là où elle s'est arrêtée, soit au moment de la mort de Léa (Marthe Fieschi) dans un incendie à l'escape game et de la descente aux enfers de son père Virgile. Son chagrin le pousse à avoir des accès de violence, notamment avec sa compagne Eve (Emma Colberti), mais représente-t-il un danger pour elle ? Fred Bianconi en dit plus sur la suite.