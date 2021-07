Un si grand soleil : Jérémy Banster quitte la série, "départ définitif" pour Julien Bastide

Les actes ont toujours des conséquences et malheureusement pour les fans d'Un si grand soleil, la mort d'Elsa (Julie Boulanger) aura un terrible impact à l'écran. Et pour cause, Jérémy Banster - l'interprète de Julien Bastide, l'a annoncé, il quitte officiellement la série de France 2.