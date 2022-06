Umbrella Academy saison 3, Peaky Blinders saison 6, The Boys saison 3... top 10 des séries à voir en juin 2022

The Boys saison 3

Prêts pour encore plus de sang et encore plus de super-pouvoirs ? La saison 3 de The Boys arrive et la bande-annonce a déjà donné le ton : ça va tabasser ! Après son "erreur de jugement" avec Stormfront, Homelander va se lancer dans une grande tournée des excuses... et péter un câble. Mais il est loin de se douter que Maeve veut sa destruction et qu'elle va s'associer à Butcher pour mettre fin à son règne tyrannique. Également au programme ? L'arrivée d'un nouveau "supe" très vénère et très redoutable, joué par Jensen Ackles.

Date de sortie : dès le 3 juin sur Amazon Prime Vidéo.

Miss Marvel

En plus de récupérer les séries Marvel de Netflix dans son catalogue, Disney+ met aussi en ligne la mini-série Miss Marvel : Kamala est une ado fan de super-héros et en particulier de Captain Marvel et va voir sa vie bouleversée quand elle découvre qu'elle a elle-même des pouvoirs. Une série dans laquelle Iman Vellani, 19 ans, fait ses premiers pas devant la caméra. Elle sera aussi au casting du film The Marvels avec Brie Larson, prévu pour 2023.

Date de sortie : dès le 8 juin sur Disney+.

For All Mankind saison 3

Encore trop méconnue - mais 100% addictive - For All Mankind avec Joel Kinnaman revient pour une saison 3 sur Apple TV+. Cette série a imaginé un monde dans lequel l'Union Soviétique a battu les Etats-Unis dans la course à l'espace. Après les événements tragiques de la fin de la saison 2, cette saison 3 nous plonge dans les années 90, à la conquête de Mars.

Date de sortie : dès le 10 juin sur Apple TV+.

Peaky Blinders saison 6

Toutes les bonnes choses ont une fin. Et pour Peaky Blinders, la fin, c'est maintenant. Diffusée en Angleterre au début de l'année 2022, la saison 6 des aventures de Tommy Shelby arrive enfin en France. Six épisodes qui s'annoncent tendus pour nos héros. Si vous êtes fans de l'univers, bonne nouvelle : un film est déjà annoncé pour conclure totalement la série.

Date de sortie : le 11 juin sur Netflix.