The Boys saison 3 : Homelander au bout du rouleau dans la bande-annonce sanglante

On l'attendait avec impatience, elle arrive bientôt : la saison 3 de The Boys s'est fait attendre (le dernier épisode de la saison 2 a été mis en ligne le 9 octobre 2020) mais c'est déjà sûr : elle sera toujours aussi sanglante. Souvenez-vous, à la fin de la saison 2, la vraie nature de Stormfront (aka son passé nazi) était révélé et Hughie (Jack Quaid) demandait du travail à Victoria Neuman (Claudia Doumit), sans savoir qu'elle est en fait une Super.

Homelander, ennemi n°1 en PLS

Homelander / Le Protecteur (Antony Starr) va-t-il y passer dans cette saison 3 de The Boys ? Franchement, on ne donne pas cher de sa peau, et pas seulement parce que son interprète est au coeur d'une sale affaire. Si on en croit la bande-annonce à retrouver dans notre diaporama, le leader des Seven va être au bout du rouleau après une grande tournée médiatique pour essayer de faire oublier son histoire fâcheuse avec Stormfront. Comme si ce n'était pas suffisant, Maeve (Dominique McElligott) va monter un plan avec Butcher : elle va lui fournir un étrange sérum lui permettant d'avoir des pouvoirs pendant 24 heures. Ça va tabasser !

Pour vaincre une fois pour toute Homelander, nos héros vont aussi tenter de rallier à leur cause un nouveau méchant redoutable : Soldier Boy incarné par Jensen Ackles. Un personnage violent dont ils feraient peut-être mieux de se méfier...

Les trois premiers épisodes de The Boys seront disponibles le 3 juin 2022, suivis d'un épisode par semaine jusqu'au 8 juillet.