Antony Starr (The Boys) condamné à 12 mois de prison après une bagarre dans un bar

Quand la réalité dépasse la fiction, cela n'est pas toujours très beau. Après avoir incarné un criminel qui pense plus avec ses poings qu'avec sa tête dans la série Banshee, et alors qu'il incarne aujourd'hui un super-héros incapable de contrôler sa violence dans The Boys, Antony Starr se retrouve au centre d'un triste fait divers.

Antony Starr arrêté après une violente bagarre en Espagne

Présent en Espagne afin d'y tourner le nouveau film de Guy Ritchie (aucun titre n'est associé au projet pour l'instant), Antony Starr - décrit comme fortement alcoolisé lors d'une soirée dans un bar de Costa Blanca ce mardi 1er mars 2022, aurait frappé Bathuel Araujo, un jeune chef, par deux fois au visage avant de lui exploser un verre sur la tête.

Selon les propos de la victime, interrogée par la presse locale, le comédien n'aurait pas apprécié qu'on lui dise de se calmer alors qu'il était particulièrement ivre. Par ailleurs, après avoir agressé physiquement cet espagnol de 21 ans, Antony Starr - mécontent d'avoir été viré du bar, l'aurait ensuite menacé, "Tu ne sais pas à qui t'as affaire, tu ne sais pas qui je suis et ce que tu as fait. T'as commis l'erreur de ta vie et je vais te chercher. Je veux te tuer".

L'acteur lourdement sanctionné par la justice

Des propos qui n'ont pas encore été confirmés, mais l'acteur a néanmoins été reconnu coupable de l'agression. Après avoir été arrêté dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 mars 2022 par la police locale et après avoir passé près de 48 heures en garde à vue, Antony Starr a en effet eu le droit à un procès express à Alicante. Résultat ? Tandis que sa victime a été contrainte de se faire poser 4 points de suture au-dessus de son oeil, il a de son côté été condamné à une peine de 12 mois de prison et à près de 5 000€ d'amende.

Cependant, sans grande surprise, Antony Starr (dont l'état d'ébriété a été considéré comme une circonstance atténuante) n'ira pas réellement derrière les barreaux. Il s'agit d'une peine avec sursis imposée après un accord passé entre le procureur et l'acteur. En revanche, si le comédien ne paie pas son amende dans les 72h ou est à l'origine d'un nouveau délit dans les deux prochaines années, il sera alors contraint d'aller véritablement en prison.

Pour rappel, les peines de prison de moins de 24 mois en Espagne sont très souvent accompagnées de sursis.