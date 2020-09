The Boys saison 2 : Homelander "le plus faible des héros" ? Le créateur révèle comment le vaincre

On a pu le découvrir lors des trois premiers épisodes de la saison 2 de The Boys, Homelander va bientôt redescendre de son piédestal. Suite à l'arrivée de l'anti-super-héroïne Stormfront, le leader des 7 va pour la première fois de son existence faire face à une véritable menace. De quoi nous promettre de très belles choses à l'écran et nous poser une question : Stormfront a-t-elle réellement une chance de surpasser et détruire Homelander ? Ce n'est pas impossible.

Un super-héros loin d'être imbattable

"Est-ce que Homelander peut être tué [durant un combat]? C'est l'une des questions que l'on se pose dans la salle d'écriture" a en effet confié Eric Kripke, le créateur de la série de Prime Video. Et si le papa de The Boys ne semble pas avoir encore trouvé la réponse, il a tenu à rappeler une chose très importante : le personnage incarné par Antony Starr est loin d'être sans défaut et peut donc être défait d'une autre façon.

"Actuellement, on n'a pas encore vu de faiblesses physiques de sa part, mais il y en a beaucoup du côté de sa psychologie sur lesquelles on s'appuie" a-t-il notamment confié, pointant évidemment du doigt sa déstabilisation surprenante face aux femmes de cet univers et le rejet de son humanité. "Antony l'a déjà répété plusieurs fois et je suis d'accord avec lui, Homelander est finalement le personnage le plus faible de la série. (...) Il déteste tellement sa vulnérabilité humaine qu'il tente de l'enfouir. Pourtant elle reste en lui. Mais il déteste tellement cette partie de lui qu'il ne peut pas contrôler. Et ça donne cette situation de serpent qui se mord la queue."

Autrement dit, si Stormfront ou Butcher et sa bande veulent réellement avoir une chance de lutter contre lui, ce n'est pas une bataille au corps à corps qu'ils doivent imaginer, mais un affrontement mental, "On n'a pas vraiment abordé la question 'comment l'arrêter physiquement', mais il y a en réalité beaucoup de façons de le stopper en jouant sur la psychologie". Une nouvelle façon pour Hughie de briller !