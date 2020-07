L'amie prodigieuse : Margherita Mazzucco (Lenù) et Gaia Girace (Lila) vont quitter la série

Les visages de Lenù et Lila vont changer dans la saison 3 de L'amie prodigieuse. Dans les deux premiers épisodes de la série, ce sont Elisa Del Genio et Ludovica Nasti qui ont joué les deux amies avant d'être remplacées par Margherita Mazzucco et Gaia Girace. Les deux adolescentes qui ont continué à suivre des cours en parallèle du tournage étaient de parfaites inconnues avant de tourner dans la série et n'étaient même pas actrices. Après avoir repris leurs rôles dans la saison 2 (diffusée sur Canal+ en avril dernier), elles feront prochainement leurs adieux dans la saison 3 dont le tournage devrait débuter cet automne.

Margherita Mazzucco et Gaia Girace justifient leurs départs

Margherita Mazzucco et Gaia Girace s'apprêtent à faire leurs adieux à Lenù et Lila dans la suite de L'amie prodigieuse. Puisque les personnages vieillissent, les deux jeunes stars seront remplacées après l'épisode 2 de la saison 3, comme elles l'ont confirmé à Napoli Today lors du festival du film d'Ischia (où a été tournée la série) à la fin du mois de juin 2020. "Il est juste de quitter le personnage et de le confier à une actrice plus mature. Gaia et moi sommes jeunes et nous n'avons pas cette expérience qui, à un moment donné de la troisième saison, sera nécessaire pour jouer Lila et Elena" a expliqué Margherita Mazzucco. De son côté l'interprète de Lila qui avait déjà annoncé son départ ajoute : "Il est bon pour nous d'emprunter d'autres voies". On ne connaît pas encore le nom de leurs remplaçantes. Le tournage de la saison 3 débutera cet automne pour une diffusion en 2021.

Saverio Constanzo fait une pause

Selon le producteur Lorenzo Mireli, un autre départ serait aussi à déplorer : celui du réalisateur Saverio Costanzo qui aurait demandé à faire une pause mais aurait bien écrit les scénarios, rapporte également Napoli Today. Le metteur en scène devrait revenir pour la quatrième et dernière saison.