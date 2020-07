L'amie prodigieuse : qui sont Margherita Mazzucco et Gaia Girace, Lenù et Lila version ados ?

Après les romans à succès, la saga L'amie prodigieuse a eu droit à une adaptation en série. D'abord diffusée sur Canal+, elle a débuté la semaine dernière sur France 2. Au coeur de la série, on retrouve Lenù et Lila, deux amies qui grandissent dans un quartier pauvre de Naples. A partir de l'épisode 3, ce sont Margherita Mazzucco et Gaia Girace qui les incarnent.

Margherita Mazzucco, l'actrice improvisée

La particularité des actrices de L'amie prodigieuse, c'est qu'elles sont complètement débutantes. Eh oui, Elena Ferrante a insisté pour que la production choisisse uniquement des jeunes femmes non professionnelles afin d'apporter plus d'authenticité. Margherita Mazzucco, qui joue Elena Greco, surnommée Lenù, ne voulait à l'origine pas devenir actrice. Elle n'avait même jamais joué de sa vie avant de tourner dans la série. "Ce qui m'a impressionné chez elle, c'est le fait que c'était comme si elle ne jouait pas la comédie. Elle était là" s'est souvenu Saverio Costanzo, créateur et réalisateur de la série. Margherita Mazzucco a 17 ans et continue de suivre une scolarité presque normale en parallèle de la série. C'est après le tournage qu'elle allait au lycée pour passer ses examens, a-t-elle confié au LA Times. Elle vit à Naples avec sa famille.